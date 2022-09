L’escola i el però

Escoles i instituts ja estan en marxa, tot i l’avançament de la data de començar el curs i l’aplicació d’algunes novetats. S’ha iniciat, dilluns a primària i ahir a secundària, amb una conflictivitat baixa i amb número d’incidències que els representants polítics han considerat que calia admetre com assumibles. Per tant, quan expliquen com ha anat aquesta represa de l’activitat a les aules, diuen que s’ha fet amb normalitat. Quan es grata una mica més ja es veu que enmig d’aquest camp de poncelles que dibuixa la Generalitat hi ha algun card de punxes vigoroses. El polític de govern assegura que el curs ha començat amb «normalitat», i a partir d’aquesta afirmació tot passa a ser una qüestió de matís i d’interpretació. Per als pares dels alumnes de primer d’ESO del Pont de Vilomara, o sobretot per als mateixos joves, no tenir taules, ni cadires, ni un projector a l’aula és un desastre; per al professor que ha hagut de preparar la matèria en 4 dies, també, i per qui confiava en poder deixar el nen a fer extraescolars i no ha tingut monitor, també. Però, amb tot, sense brindar amb cava , el curs ha començat.