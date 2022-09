La política que fan els jutges

El discurs del president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, amb motiu de l’obertura de l’any judicial, no va deixar cap escletxa per pensar que els magistrats del Suprem faran costat al govern en la desjudicialització del Procés.

Després de les duríssimes sentències als líders independentistes i dels reiterats intents de capturar els que són a l’estranger, el president del Suprem va dir que quan es parla de desjudicialització es fa per fugir dels jutges que garanteixen l’aplicació de la llei. Segons ell, si s’arriba a acords en aquesta matèria, s’acabarà produint una fugida de la llei.

Es pot dir més alt, però no més clar. La taula de diàleg que ha de permetre aturar la gran quantitat de processos que hi ha contra nombroses persones pel procés, no comptarà amb el suport dels que manen actualment en la judicatura.

El govern del PP va judicialitzar el Procés, enlloc de buscar solucions polítiques, i ara que el govern del PSOE i UP vol desjudicialitzar-lo, els que manen, encara que tinguin el mandat caducat fa prop de quatre anys, diuen que no, que dura lex, sed lex, i que de desjudicialitzar, res de res.