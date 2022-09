He descobert que…

Aquest diumenge els textos bíblics (Ex 32, 7-11;13-14) (Lc 15,1-32) (1Tm 1, 12-17) ens parlen de retrobament. Si llegim Èxode, després d’anunciar a Moisès que «el poble que vas fer sortir d’Egipte s’ha pervertit» (v11). Construeixen el seu vedell d’or «perquè no tenen un Déu visible i Moisès els havia abandonat» (v24). Fins a tres vegades Moisès suplica que Déu perdoni el seu poble, finalment Moisès «torna a fer d’ intercessor i puja al Sinaí amb unes Taules de la Llei noves» (30). Hi ha hagut una conversió, precedida d’un perdó.

Lluc, en el seu relat, exposa una crítica dels escribes i fariseus (complidors de la Llei de Moisès) envers Jesús que acollia publicans i altres pecadors (impurs) que se l’escoltaven i menjava amb ells. Davant d’això, Jesús exposa tres fets, que tenen en comú una mateixa actitud: La joia del retrobament, la conversió.

Aquell pastor que té cent ovelles i en perd una; quan la retroba, «us asseguro que així hi haurà més joia al cel per un sol pecador que es converteix, que no pas que noranta-nou justos que no veuen la necessitat de conversió» (v7).

Davant del dracma retrobat, «així us dic que hi ha joia entre els àngels de Déu per un pecador que es converteix» (v10).

El fill retrobat. «Aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida; s’havia perdut i ha estat retrobat. I es posaren a celebrar-ho» (v24)

M’he permès allargar el text de l’Èxode per remarcar que Déu castiga la desobediència i posa lleis que, a partir d’aquell moment, gràcies a la intercessió de Moisès, seguirà el poble, una llei intocable.

Amb Jesús, aquesta llei de Moisès es veu qüestionada, valora la persona que s’ha desviat de la llei, o és considerada impura, és al seu costat per ajudar-la. L’alegria és immensa quan aquesta persona descobreix un nou camí.

Nosaltres som com la sal que hem de fer servir per transmetre la fe. (Lc 14, 34-35) Com? Cadascú que ho faci com ho cregui convenient, però sí que entremig ens hi pot ajudar la pregària, la reflexió, el diàleg. I quan algú ens diu «he descobert que…» la nostra alegria és immensa, però és que nosaltres també «hem descobert que…»

A la primera carta de Pau a Timoteu , Pau dona gràcies a qui l’ha fet fort i l’ha considerat digne per servir-lo, el Crist, per poder donar testimoni de la seva fe, perquè abans era un blasfem, ultratjador i perseguidor (v13).