La plaça de les Fonts de Berga

ABerga, fa uns quants anys, quan era alcalde en Badia, a un regidor se li va ocórrer destruir la plaça de les Fonts. Era una plaça centenària, feta amb llambordes de pedra picada i les va substituir per rajoletes de cuina que cal cimentar cada tres mesos perquè sempre ballen. Va omplir la plaça d’escales i va arribar a posar-hi una dotzena de pilones per impedir que els cotxes hi aparquessin, va posar uns bancs que van canviar de lloc i han acabat traient-ne la meitat, va treure les voreres que sempre hi havia hagut (ara els cotxes han de passar fregant les portes de les cases), ah!, i era tan llest que va omplir la plaça de llums que des del terra il·luminaven cap al cel (no van poder funcionar, ja que aquestes llums eren prohibides per la Comunitat Europea, una despesa inútil). Pel que fa a la font, aquí s’hi van lluir, van treure el recollidor d’aigua que tota la vida hi havia hagut a terra a sota la pica. Una curiositat històrica, la plaça la van fer inaugurar, si no vaig errat, per l’aleshores president de la Generalitat de Catalunya, l’honorable Jordi Pujol... Hem estat dècades que la canonada que recull l’aigua de la pica no ha funcionat (deien, les autoritats municipals, que estava embussada i que per arranjar-ho calia aixecar mitja plaça). Tot era una mullena, que ho embrutava tot i, a més a més, amb el fred l’aigua es gelava a terra amb el perill que això comportava.

Ara han pintat la columna de la font on hi ha el Niño de l’espina d’Aranjuez de blau cridaner i horrorós per amagar les pintades que hi havia, en comptes de netejar-la i deixar-la com abans; ha quedat feta un bunyol total. Però, oh!, meravella (i com diuen els castellans «no hay mal que por bien no venga»), m’han dit que els operaris, pintors, han desembussat la canonada de l’aigua (sense haver d’aixecar res del terra de la plaça), ara la pica ja no s’entolla ni vessa. Això és d’agrair... Per fi no tindrem mullena. Ara, si el que volien era netejar pintades urbanes en aquesta plaça, les parets de l’antic Banesto n’estan plenes. N’hi ha de fa dècades, però unes altres són de fa quatre dies. Uns militants d’un partit que ara vol semblar d’ordre, governamental i que dona suport al govern del PSOE de Madrid, i que ara a Berga també és consistorial, van pintar la cara del seu líder demanant-li la llibertat. En fi, com deia un local «Berga és com és». Cal agrair a l’equip de govern de la CUP que, després de molts anys, hagin trobat solució al desguàs de l’aigua de la font, i això que en aquesta plaça els darrers dotze anys hi ha viscut, sempre, un regidor cupaire i de vegades fins i tot dos.