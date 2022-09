Més enllà dels números, les proclames i les gesticulacions de partits, entitats i polítics a títol individual, l’Onze de Setembre, la Diada, manté viu l’esperit original de la celebració, però ha perdut el gruix i la quantitat. Tot el soroll que hi ha a l’entorn del moviment independentista i dels partits polítics que el defensen arriba al ciutadà, és clar, i el que veu el desanima, el desmobilitza. En certa manera, el que passa a tot un país és semblant al que pot passar al Spotify Camp Nou: els barcelonistes s’han cansat de dir que el més important és jugar bé, amb la seguretat que l’aplicació de la metodologia cruyffista hauria de portar el grup a l’èxit. Però en les darreres temporades s’ha vist que, tot i tenir mètode, si no es guanya, es perd el suport de la gent. Als barcelonistes els agraden els colors, però, sobretot, l’entusiasme, i omplir el camp arriba quan sobre el terreny de joc hi ha un plantejament i uns homes amb calça curta (ara també passa amb les dones) que són capaços de guanyar. Catalunya va creure que seria capaç de guanyar fa 5 anys, però al terreny de joc no va funcionar.