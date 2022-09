Embafat de tanta corona

Els ho diré sense embuts i m’és igual si escandalitzo: estic embafat de tanta notícia sobre la mort de la reina més reina de totes les reines que es fan i es desfan, i de l’accés a l’alta dignitat majestuosa de l’hereu més tou de tots els hereus que s’estoven, i que només de veure’l fent el discurset amb el gest compungit i les mans amagades sota la taula –pots comptar que li anaven com unes debaneres– no saps si sortir corrents o donar-li un mocador i un copet a l’espatlla. Quan va transcendir que el príncep Enric, el distanciat, tornava corrents, ja no va haver-hi espai per al dubte: o la Queen havia finat o estava a punt de fer-ho; i, per tant, s’obria un paisatge inevitable i persistent de monotema informatiu no pas d’aquella tarda, o de l’endemà, sinó de dies i setmanes. Que Rodalies deixa tirats a les estacions desenes de milers de catalans perquè se li espatllen els ordinadors? Vinga, parlem-ne una mica, i tornem seguidament a Londres en directe perquè els londinencs que han anat a plorar davant el palau reial expliquin a les càmeres l’obvi motiu de la seva tristesa. Que al final cap conseller d’Esquerra no anirà a la mani? Això és un breu a baix a l’esquerra d’una pàgina parella. Encara sort que avui és Onze de Setembre i tots els mitjans han preparat amb temps els tradicionals desplegaments que exigeixen portades i minutatges extensos: el monotema habitual ens salvarà provisionalment del monotema Windsor, aquesta estranya fixació per una dona que a penes parlava en públic i de la qual no sabem els pensaments. Crèiem saber-ho, però el perfil que coneixem de veritat és el del personatge de The Crown, que és una ficció per realista que sembli. Com és que la molt republicana Catalunya s’apunta a la gran fascinació? Potser el nostre republicanisme és conjuntural, relacionat amb la monarquia concreta que ens ha tocat, però en el fons ens encantaria tenir una reina altiva al front d’una corona catalana. Ara mateix penso en un parell de candidates.