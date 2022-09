L’excusa de Feijóo

Les oportunitats en política són trens en què es pot pujar o deixar escapar, i la renovació del Consell General del Poder Judicial és un tren d’alta velocitat per al lideratge de Feijóo, al qual s’ha de pujar en marxa i sense pensar gaire en el risc de descarrilament que li arriba des de l’extrema dreta. Feijóo pot evitar una vergonya nacional evitant que Lesmes dimiteixi, i evitant que els membres conservadors que dominen el govern dels jutges amb més de 1.000 dies de caducitat incorrin en una pseudorebel·lió en no complir la renovació del Tribunal Constitucional. Feijóo està en període de rodatge com a líder nacional i encara està fent-se amb l’estructura. És normal, acaba d’arribar al lideratge del seu partit després d’una crisi orgànica de les que fan història. El seu principal objectiu és enviar un missatge nítid a l’electorat que té a veure amb el fet que ell no és Casado, un jove sense experiència amb més declaracions que gestió. Feijóo ve amb les seves majories absolutes per bandera i la seva institucionalitat sense extravagàncies. Per això, una vegada que el president del Suprem davant del cap de l’Estat afirmés que «ha d’emprendre’s amb urgència i de conformitat amb la legislació vigent, sense que es pugui supeditar per cap força política a successives condicions que impedeixen el compliment del clar mandat constitucional del termini, que no admet interpretacions», Feijóo té l’excusa per abordar un diàleg amb el Govern que desencalli la situació.

Altrament, un CGPJ caducat, amb una majoria conservadora que ja no representa la correlació de forces polítiques de les eleccions passades, està disposat a continuar saltant-se els terminis per renovar el TC, òrgan que té pendent pronunciaments tan importants com la llei de l’avortament de Zapatero o la llei d’eutanàsia. La qualitat de la democràcia espanyola depèn de cadascuna de les seves institucions; el compliment de les lleis, tantes vegades repetit per a la qüestió catalana, sembla que no opera per a aquells que haurien de ser escrupolosos en el seu compliment.