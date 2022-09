Insostenibles

Dues notícies van aparèixer el mateix dia i es van complementar perfectament per explicar una realitat. Primer es van saber les xifres del contracte que el davanter francès Kylian Mbappé va signar aquest estiu amb el París Saint-Germain i que el van convèncer per no anar al Reial Madrid. Segons dades del New York Times, cobrarà poc més de 250 milions d’euros per tres temporades, la qual cosa signifiquen 83 per curs. Són uns 227.000 euros per dia o més de 9.400 per hora, 157 per minut. És a dir, en deu minuts, en què potser dorm, s’emporta més que molts de nosaltres en un mes de feina.

Poques hores després de filtrar-se aquesta informació, el mateix Mbappé va aparèixer en la roda de premsa del partit de Champions contra la Juventus. Un periodista va preguntar a ell i al seu entrenador, Christophe Galtier, sobre unes declaracions del director del tren d’alta velocitat francès, que havia criticat el París Saint-Germain per haver-se desplaçat en partit de lliga a Nantes en avió quan, en menys de dues hores, s’hi hauria pogut plantar en tren i contaminar menys. Quan va sentir la pregunta, Mbappé es va fer un tip de riure i no va ser capaç de respondre, i el sòmines del seu tècnic, que per dir això valdria més que hagués callat, va deixar anar que ja demanaran el pròxim cop de viatjar en un carro amb vela. No sé com d’imbècil [encara més que ara] em tornaria jo si cobrés la bajanada que s’emporta Mbappé, i tampoc no es pot generalitzar en tot un col·lectiu, però fa ràbia que nosaltres ens haguem d’estar de moltes coses quan gent així no fa cap esforç per saber ni en quin món viu.