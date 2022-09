Una nena o un nen, voluntaris entre el públic, acaben coberts amb tota mena d’estris durant la interpretació de la cançó Xtrasculars als concerts del grup musical familiar Xiula, que fa poc ha actuat a les festes majors de Manresa i Calaf. La lletra, a un ritme frenètic, proposa als infants que, fora de l’horari escolar, poden fer classes de natació, mandolina, futbol, taekwondo, música en família, halterofília, clown, DJ Junior, lectura, pintura, gimnàstica rítmica, mímica, karate, judo, escacs, cuina, iniciació a l’esport, bàsquet, bèisbol, patinatge, massatge, robòtica, arquitectura gòtica, ioga, saxo, anglès, xinès, finès, danès, hebreu, àrab, urdu, ciclisme, teatre, circ, màgia, primers auxilis, castanyoles... i la cosa degenera fins a oferir una activitat amb la competència, o sigui, els Reggae per Xics, la proposta familiar dels The Penguins (també van ser per festa major a l’Agulla de Manresa i dissabte seran a les Vesprades de Fonollosa). Xiula els encomana d’ensenyar a «ballar el monstre de Banyoles».

Xtrasculars és, bàsicament, una manera simpàtica d’enfotre’s dels desitjos de les famílies que els infants puguin ampliar coneixements més enllà de l’escola i experimentar noves aficions i, alhora, dels equilibris que fem per lligar horaris en pro de la mai assolida conciliació. De fet, tot això ja ho diu la cançó només arrencar: «Que bé que algú molt savi es va inventar els extrascolars/ Aprens de coses, no ens fas nosa i no són gaire cars [?]/ Es complementen amb l’horari això és conciliació/ I potser et guiaran cap a la teva professió».

L’escola va arrencar ja fa una setmana i, majoritàriament, aquesta és la de l’inici de les extraescolars. I puc ben assegurar que, aquests dies, la conversa de mares i pares en retrobar-se ha girat al voltant de la pregunta: «i vosaltres, a què l’heu apuntat?». Tot seguit, es detalla la setmana de forma horària, tenint en compte qui recull i porta la canalla d’un lloc a l’altre... A banda òbviament dels progenitors, hi tenen un paper destacat avis, àvies, tiets, tietes, germans i germanes grans, cangurs...

Només en segon terme es destaca la iniciativa dels propis nens i nenes a triar les activitats que volen fer en el que és el seu temps lliure... pares i mares, us ho ben asseguro, fem el que podem... i sempre amb la màxima bona voluntat. Així que només em queda dir gràcies: tant als professionals de l’educació que ja fa una setmana que han arrencat, com als que arrenquen aquesta, com als que arrencaran més tard. Tots remem a favor del futur. L’èpica és dels Xiula!