Urgència major a Berga

El carrer Major de Berga ha estat durant segles el nervi central de la ciutat i el seu eix comercial per excel·lència. Com ha passat en molts altres municipis, el creixement de la ciutat fora del nucli històric i l’aparició de nova activitat comercial en sectors moderns ha suposat que els carrers intramurs han perdut centralitat, la vida social i econòmica hi ha decaigut i, com a conseqüència, el carrer Major ha entrat en un període de declivi. Aquest procés fa mig segle que dura, però ha viscut una acceleració recentment que causa profunda preocupació. En els darrers quatre anys hi han tancat una quinzena d’establiments, i hores d’ara la imatge de persianes abaixades resulta inquietant. Hi ha plans municipals per intervenir-hi, però fer un tomb a un procés tan de fons és molt complicat i difícilment s’aconseguirà si no s’intervé en tot el sector per aturar-ne la degradació demogràfica i social. Calen actuacions urbanístiques decidides, al·licients per a la rehabilitació d’edificis i polítiques contundents per tallar l’incivisme veïnal que tant mal ha fet en alguns carrers del sector. Cal fer-ho tot alhora i ràpid, abans no sigui irreversible.