Contenció i prudència

Les perspectives econòmiques per a aquest hivern són dolentes. Això no es discuteix. Els efectes de l’aturada de la covid, que van incloure un creixement de la inflació, sumats a la crisi energètica causada per la guerra a Europa, han abocat a un increment de preus important que, en ser combatut amb un augment dels tipus, portarà a una recessió. La fam de consum i d’oci que hem viscut en el primer estiu normal després de la covid han disfressat la situació momentàniament, però el refredament econòmic està assegurat. Tanmateix, les coses s’han de posar en el seu punt just. Una recessió no ha de ser una catàstrofe com la que va començar el 2008, ni com la que ha generat la covid. Una recessió pot ser una correcció temporal. Per dolorosa que sigui en generar més atur i pèrdua de poder adquisitiu, no ha de ser un desastre general. Les empreses de la Catalunya central consultades per aquest diari afirmen que la majoria estan treballant i que no auguren acomiadaments. Cal que polítics, agents econòmics i comentaristes siguin molt responsables i prudents. Les profecies de glaciació severa poden autocomplir-se, i no ens convenen gens ni mica.