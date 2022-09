Malgrat tot, hi ha bones notícies

Un cop finalitzat l’estiu, hem tornat a les nostres activitats quotidianes en mig del marasme produït pel bombardeig de notícies negatives i previsions encara més catastròfiques pel proper hivern. Onades de calor, pluges torrencials, pedregades inaudites, inflació disparada, anuncis de restriccions d’energia... són el nostre pa de cada dia. Malgrat tot, encara hi ha notícies positives que val la pena destacar, ni que sigui per afegir una nota d’optimisme en mig de totes les preocupacions que ens atabalen.

La primera bona notícia afecta gairebé quatre-centes mil persones, la immensa majoria dones, que treballen com a empleades de la llar en el conjunt de l’estat espanyol. Un canvi legislatiu impulsat per la ministra de Treball, Yolanda Diaz, farà que aquestes treballadores deixin de ser l’únic col·lectiu d’assalariats que no tenen dret a la prestació i subsidi d’atur. Es posa fi així a una discriminació històrica que va merèixer la repulsa de la justícia europea. És un pas significatiu per aconseguir que aquestes persones tinguis accés a un treball en condicions dignes.

La segona notícia positiva és que, finalment i després d’una negociació llarga, laboriosa i complicada, el govern de la Generalitat i els agents socials han arribat a un acord per signar l’anomenat Pacte Nacional per la Indústria (PNI). Aquest és un acord programàtic de país, dotat amb gairebé 3.000 milions d’euros per transformar el model industrial a Catalunya, rellançar l’economia productiva, augmentar el pes de la indústria en l’estructura econòmica, promoure una indústria més digitalitzada, innovadora, sostenible i generadora d’ocupació de qualitat.

La tercera bona notícia té autoria manresana. El govern de la ciutat ha anunciat que aviat presentarà la seva proposta del Pla de Revitalització del Centre Històric (PIRCH). El pla ha de servir per potenciar l’habitatge, vetllar per les persones, impulsar el comerç i l’activitat econòmica, millorar de la mobilitat sostenible, l’espai públic i els equipaments. Després de més d’una dècada on les polítiques de transformació i rehabilitació del Nucli Antic de la ciutat han estat pràcticament inexistents o, com a màxim, anecdòtiques, mancades de recursos i sense una estratègica clara, ja és hora que la ciutat compti amb un full de ruta per un abordatge integral del sector.

I per acabar, fins i tot des de la Unió Europea arriben notícies positives. La pujada dels preus de l’energia és tan escandalosa i tan perillosa per l’activitat econòmica, que per primera vegada les autoritats de la Unió Europea han anunciat una intervenció d’emergència en el mercat elèctric i una reforma estructural del sistema que fixa els preus de l’electricitat. Si això s’arriba a fer, suposaria l’abandonament del principi neoliberal del mercat lliure que és el dogma inalterable del funcionament econòmic d’Europa.

Són petites espurnes que no ens poden fer oblidar el problema número u del segle XXI: el canvi climàtic i les seves conseqüències si continuem amb el model productiu i de consum actual. El que està en joc és una societat inviable en un planeta inhabitable. Ni més ni menys.