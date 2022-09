Santpedor decideix

Els santpedorencs votaran diumenge si recuperen l’espectacle de vaquetes que el 2019 va ser suprimit per menys de cinquanta vots. En aquell moment hi va haver tensió pel resultat i aquesta setmana s’estan vivint situacions poc exemplars. Ahir, els cinc partits representats a l’Ajuntament van animar a participar i van instar a que no es tornin a repetir fets com els viscuts quan es va certificar la victòria del no a les vaquetes. Dels cinc grups, només dos, CUP i En Comú Podem, han fet pública la seva postura, contrària a l’espectacle. Els dos principals, ERC i Junts, que governen, han declinat posicionar-se al·legant que no volen influir. És un argument poc convincent que sembla una excusa per evitar perdre algun vot. Els ciutadans tenen dret a saber la posició dels regidors que els representen; encara més, tenen dret a que els regidors siguin els participants més qualificats en el debat, cadascú amb la seva posició. Que els responsables municipals callin no aporta res. Això sí, tenen tota la raó en que el civisme ha de presidir la votació. Diumenge, Santpedor hauria de fer net amb un tema que divideix el poble, i que continua massa obert.