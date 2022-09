El nou tennis

Després de gairebé seixanta anys de vida com a entitat propietat dels seus socis, el Club Tennis Manresa esdevindrà una societat en mans d’una empresa que explota equipaments esportius, The Padel Club, amb seu a Terrassa. Els terrassencs tindran el 60% del capital, i el 40% continuarà en mans locals. L’operació és la resposta a la situació econòmica crítica en què havia entrat el club durant els darrers anys, i que l’havia carregat amb un deute insostenible. El tracte amb The Padel Club no s’ha explicat amb detall, però se sap que permet afrontar el deute i mantenir l’activitat. Que una entitat històrica deixi d’estar en mans dels qui la van crear amb objectius socials, i que passi a mans d’una empresa que pretén fer-hi negoci, no és una bona notícia. Tanmateix, si aquesta és la via per aconseguir una gestió professional eficient i per garantir la continuïtat de l’activitat esportiva del club, que ara se separa de la propietat de les instal·lacions, caldrà donar-li la benvinguda. Cal esperar i exigir que l’equipament tingui una gestió òptima i que el club esportiu pugui mantenir i potenciar la seva dimensió formativa i competitiva.