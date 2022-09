A punt per al relleu

Fora dels cercles més estrets de l’independentisme, es va obrint un immens espai que ja no vol més embats, ni perfomances, ni polsos a l’Estat. Simple i planerament volen govern, bon govern. Que en el Parlament, en el Consell Executiu, en les visites al territori es parli del dia a dia, dels problemes reals de la gent i de com es poden solucionar.

Els anys passats han estat desastrosos per Catalunya i la seva gent, perquè han suposat enfrontaments personals entre famílies, amics, associacions, entitats, clubs, fins el punt de trencar relacions que semblaven eternes. Però, és que el país ha vist perdre pes polític, econòmic, industrial, amb baixades de molts punts, respecte la situació precedent.

Podem continuar per aquest camí, o girar pàgina, i anar per l’essencial: ocupar-se dels problemes de la gent per trobar-hi solució. Per aconseguir-ho falta la voluntat col·lectiva i un equip disposat a dur-ho a terme.

La voluntat col·lectiva es veurà en les properes eleccions. Estic convençut de canvis substancials en els resultats com per iniciar aquesta nova etapa. I si és així, hi ha el relleu a punt. Un govern no pot funcionar amb dos socis barallats cada dia, a l’espera d’un tombar l’altre. El que fa falta és un equip ben format i preparat per assumir les responsabilitats, i aplicar un programa a curt, mitjà i llarg termini que suposi implantar el rigor, la renovació i la bona gestió.

Aquest equip està a punt, procedent del Grup Parlamentari Socialista-Units per Avançar. Una trentena de diputats i diputades, prou formats i preparats per ocupar càrrecs de primer nivell, de manera conjunta amb un centenar més d’altres polítics, procedents del món municipal. A tots ells, s’hi poden sumar un altre centenar de noves incorporacions procedents de la societat civil, atrets per formar part d’una etapa valenta i engrescadora.

Ho hem vist en el passat, i es fàcil de reproduir que quan la gent veu un equip potent, preparat, amb les idees clares i la voluntat disponible, hi ha persones que donen el pas i se sumen al projecte, ni que sigui rebaixant expectatives o condicions que tenen en l’empresa privada. És un repte i un servei al país, participar durant uns anys, en els afers públics, per demostrar la pròpia vàlua i fer possible canvis de rumb i de funcionament, exemplars.

Ara toca, anar per aquest camí. Sol passar que el moment oportú per un canvi en profunditat arriba després d’anys de mediocritat i crisis. És el que hem passat i on estem ara, de manera que la gent mira cap altres futurs. I el futur més proper i ben preparat és el que representa Salvador Illa, com a president del principal grup parlamentari en el Parlament, però no solament per això. És que el seu pas per un ajuntament, li dona un plus de coneixement, formació i preparació per assumir la presidència de la Generalitat.

I aquests mesos d’activitat parlamentària i de partit, han suposat posar les bases per preparar un pla plurianual de govern a la Generalitat com per deixar enrere tots els elements negatius que tant han perjudicat el país. A l’espera de les properes eleccions, tota aquesta maquinària està en preparació, per assumir el relleu.