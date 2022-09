Què hauríem de fer?

Fa dies tustaren a la porta dues senyores encantadores que em preguntaren si volia col·laborar amb la festa major d’enguany. Francament, la idea no m’atreia gaire, però per no donar-los un no contundent els vaig demanar: Què hauria de fer? (si digués que sí).

En canvi, quan van fer la mateixa pregunta a la meva veïna, que li agrada de ficar-se en tot, la resposta va ser igual que la meva, però amb un altre sentit: Què hauria de fer? (Què voleu que faci?).

Com és que una mateixa frase té dos sentits tan diferents? La raó és que la forma condicional de la perifrasi d’obligació «haver de» expressa no tan sols condicionalitat, sinó també consell, obligació moral i el que sembla probable. L’oració Què hauria de fer si digués que sí? és un condicional hipotètic i es tradueix en anglès per la construcció «would + infinitiu»: What would I have to do if I said yes? En canvi, la meva veïna demana consell (no hi ha gens de condicionalitat en el que diu) i es tradueix en anglès per «should + infinitiu»: What should I do?

Tornarem sobre aquest tema la setmana vinent.