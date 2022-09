Un nou Clam al Bages

N ova direcció, canvi de dates, aliats internacionals, la complicitat d’una trentena d’entitats socials del territori, més patrocinadors i una programació de luxe amb una vintena d’estrenes de cinema d’autor a Catalunya. Són els arguments de la carta de presentació del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que se celebrarà del 23 de setembre al 2 d’octubre a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós, incorporada també des d’aquesta edició, en seu fixa del Clam. El certamen torna amb ambició, amb una direcció i un equip ampliat amb la cinefília bagenca que ha marcat les línies de futur després de dos anys difícils a causa d’una pandèmia que va provocar la suspensió del festival l’any 2020. Les credencials, a dies de l’inici, són molt encoratjadores per a una comarca que vol reivindicar un espai concret de l’espai fílmic amb un festival que posa en primer pla les necessitats, problemes i dificultats socials. Ara, després d’un any de feina per confegir un nou model de festival, el Clam ha de rebre, sobretot, l’aval del públic, el gran pal de paller per dotar-lo de sentit.