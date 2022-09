Conductors respectuosos

Últimament, no ens cansem de repetir que la societat ha canviat i no precisament per a bé. Som més exigents, materialistes impacients i descortesos. No obstant això, vaig ser testimoni d’un esdeveniment cívic, valent i molt lloable.

Un ciclista circulava al voltant de les dotze del migdia venint de Manresa per la carretera de Santpedor, prop de la gasolinera. Els conductors esperaven pacientment el moment apropiat per a avançar-lo i esquivar-lo acuradament. Una vegada el vaig esquivar, tocava esquivar de nou el que em semblava un altre ciclista, però no era un ciclista, sinó un animaló que es movia en un costat de la carretera. Impossible veure de què es tractava, si estava ferit o poder parar quan vaig veure pel retrovisor que el ciclista parava ràpidament i agafava l’animaló, mentre els cotxes del darrere anaven més lents i continuaven esquivant als dos. Em vaig quedar impressionada per la reacció de tots els conductors i gesta que va dur a terme tan de pressa i valent el ciclista.