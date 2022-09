Quan el patrimoni obre portes

El proper 1 d’octubre la Torre Abadal d’Avinyó, de propietat privada i amb més de 100 anys d’història, obrirà portes al públic per primera vegada. Els porticons dels grans finestrals s’obriran de bat a bat i deixaran entrar la llum perquè qui ho desitgi pugui contemplar amb tota la seva esplendor aquesta joia del modernisme català, que la prestigiosa família Abadal va encarregar el 1907 a l’arquitecte Alexandre Soler i March, deixeble de Domènech i Montaner. És una casa molt ben conservada de propietat privada, que forma part del patrimoni cultural del país, i que ara la família ha decidit obrir al públic amb l’objectiu de divulgar-la i, sobretot, conservar-la.

Per primera vegada en la seva centenària història, els terres hidràulics, els sostres embigats, les originals làmpades i tots els elements constructius i decoratius que va dissenyar Soler i March (i que tan bé han conservat les diferents generacions de la família Abadal) podran ser admirats més enllà de les parets de la casa. L’edifici modernista recuperarà vida per donar a conèixer tots els seu racons. Des de les majestuoses estances i els despatxos on hi ha escrita la història dels Abadal, fins al gran celler o el jardí romàntic traslladaran els visitants a l’estil de vida de principi del segle XX. D’aquesta manera, la Catalunya central guanya un nou atractiu, conegut però fins ara inaccessible.

L’actual propietària, Mònica Abadal, que és la quarta generació de la família que habita la casa i la primera dona que en té la propietat, ha recollit el llegat dels seus avantpassats i ha decidit compartir-lo perquè perduri. Creu que els propietaris de cases d’aquestes característiques tenen la missió de cuidar-les, mantenir-les i millorar-les. I seguint aquesta premissa, ha decidit engegar un projecte que sota la marca Torre Abadal vol generar propostes a l’entorn de la casa. Això li ha de permetre revertir els beneficis en la rehabilitació dels elements que inevitablement es van degradant amb el pas del temps, un temps que sembla que estigui aturat un segle enrere per la meticulosa conservació de tots els detalls de la casa.

L’aposta inicial d’obertura de la Torre Abadal serà una jornada que combinarà visites guiades de diferents formats, algunes de les quals tindran com a valor afegit un tast de vins o un vermut amb productes de proximitat. Serà una aliança entre història, art i gastronomia que de ben segur donarà els seus fruits i obrirà una oportunitat pel territori amb les sinergies públiques i privades que es poden derivar quan el patrimoni obre portes.