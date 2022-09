Solidaritat, benestar i salut

Lsetmana passada es va commemorar el Dia Internacional del Llegat Solidari. Coincidint amb aquesta efemèride, voldria compartir amb els lectors allò que la ciència ha aportat al coneixement de la conducta humana, el benestar i la salut.

Els éssers vius estem programats genèticament i dissenyats biològicament per experimentar plaer/benestar realitzant aquelles conductes que afavoreixen la supervivència i per tant l’adaptació al medi de la pròpia espècie. El gran potencial de l’espècie humana és la capacitat de cooperar i és junts com aconseguim grans coses.

És per això que en els humans totes aquelles conductes prosocials aporten sensació de gaudi i benestar, ja que els nostres circuits cerebrals estan dissenyats per activar les vies dopaminèrgiques, responsables de la sensació de plaer, en aquestes situacions. El que no treu que hi hagi excepcions, perquè precisament en la diversitat rau l’equilibri i la supervivència de l’espècie, però són minoria.

Això explica per què la solidaritat, la gratitud, la connexió amb les persones o portar a terme un projecte o una acció pel bé comú dona sentit a allò que fem i ens produeix satisfacció, alhora que ens activa i ens motiva. D’aquí que les professions vocacionals com són l’ensenyament, les de l’àmbit sanitari o altres en que el contacte humà és vital, tenen a veure amb aquest fenomen, així com les activitats que hom tria per fer voluntariat. Alhora tenir un projecte amb sentit s’ha demostrat com la millor manera d’afrontar o adaptar-se a situacions difícils o adverses.

Sovint les persones que viuen feliçment i amb il·lusió, són persones que tenen un projecte amb sentit per elles, que tenen un propòsit i el porten a terme, sigui en pro de la natura, de la justícia social, de la salut, de la cultura o qualsevol altre que aporti alguna cosa al progrés o desenvolupament o sostenibilitat de la humanitat.

Hi ha estudis que han demostrat com la pràctica de la solidaritat i l’altruisme des de la sociabilitat empàtica són factors protectors de la salut. Per això des d’aquestes pàgines vull animar tothom a buscar el seu propòsit i a portar-lo a terme, que si a més a més compta amb aquests ingredients que he exposat, l’experiència serà encara més satisfactòria.

Al nostre territori tenim diferents possibilitats de participar en projectes d’aquests amb entitats diverses. Des d’Althaia oferim la possibilitat de col·laborar sigui com a voluntari, sigui promovent un esdeveniment o simplement fent-se donant o deixant un llegat per a projectes de salut, per a la recerca o per poder oferir la millor i més innovadora atenció a persones amb malalties molt prevalents com pot ser el càncer, l’ictus i altres malalties neurològiques o l’atenció als infants malalts.

Fins avui la resposta que hem obtingut de la nostra ciutadania ha estat molt satisfactòria i hem comptat amb una gran diversitat de col·laboradors, des de petits o grans donants, fins a persones que han impulsat iniciatives diverses creant esdeveniments solidaris o convertint un esdeveniment qualsevol com pot ser un aniversari, un casament o una prova esportiva o espectacle cultural en un esdeveniment solidari, dotant-lo així de molt més sentit i fent-lo doblement satisfactori.

Perquè poques coses ens omplen tant com treballar junts per una bona causa, fes un gest solidari!