Fa tres anys, la consulta sobre l’espectacle de vaquetes de la festa major va resoldre suspendre’l per un marge de 46 vots. Diumenge la votació es va repetir amb la participació del 43,3% dels veïns, una xifra que s’acosta a la d’algunes eleccions europees i que és la més alta registrada a la Catalunya central en una consulta d’un tema estrictament local. Però ni així: amb una mobilització tan important, la diferència de vots ha estat encara menor: 1.331 contra 1.372; 41 de diferència. 49,8% contra 49,8%. El poble ha consagrat la divisió d’opinions amb una precisió sorprenent. Una campanya amb més i millors arguments, en la qual els polítics haguessin assumit el seu paper de líders socials i haguessin aportat idees potser hauria ampliat les diferències. No ha estat així. Tanmateix, el tema s’ha de tancar. S’ha comprovat que divideix, polaritza i genera incomoditat. Aquest cop el procés s’ha desenvolupat amb civisme, però és notori que ha generat tensions. Els perdedors haurien d’acatar la decisió esportivament i superar el 49,8%. Aquesta xifra no es pot convertir en un trauma ni en una frustració. Cal deixar les vaquetes enrere, i mirar endavant.