Un pla per a Manresa

L’Ajuntament de Manresa acaba de presentar un Pla Integral de Rehabilitació del Centre Històric que proposa 88 mesures en matèries molt diverses. Tot i que no es fa explícit, s’entreveu que un dels punts forts del pla és l’adquisició d’habitatge buit -blocs sencers- per poder fer política urbanística i residencial. Efectivament, el problema de fons del sector és la degradació dels habitatges i, com a conseqüència, la concentració al sector de població amb rendes baixes, cosa que inicia una espiral general de declivi i deteriorament. Cap tipus de política no aconseguirà capgirar la tendència si no es dona la volta a aquest problema. Però per fer-ho no n’hi ha prou amb diagnosticar-ho i definir coses a explorar, promoure, incentivar, estudiar, com es va repetint constantment al llarg del document. El pla no sembla una eina capaç d’impulsar una transformació que requereix grans energies. El govern d’ERC i Junts posa ara el pla a consideració dels veïns amb la voluntat, diu, de recollir idees i copsar prioritats. Tant de bo un cop acabades les consultes es vegi darrere el pla la determinació política i la concreció que requereix un tema tan gran i clau com aquest.