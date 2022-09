Tranquils que no va d’indepe sí o no, ni quan ni com

No us sabria dir de qui va ser la idea de convertir els antics jutjats de Manresa, a la Baixada de la Seu, en la seu del Govern a la ciutat i a la Catalunya central. Però us explico el que jo sé. El que em ve a la memòria i el que he trobat remenant quatre arxius per refrescar-la, perquè un ja no dona per a més. El que deia. El pròxim octubre farà exactament 11 anys que el llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va visitar Manresa. Aleshores l’alcalde era Valentí Junyent. Se’l van endur a l’edifici dels antics jutjats, tancat i barrat des de feia dos anys, i li van dir que seria un bon lloc per concentrar-hi part dels serveis que la Generalitat tenia escampats per Manresa. Hi havien de fer obres, sí, però s’estalviarien un munt de lloguers i a més a més ajudaria a revitalitzar el Barri Antic i el Centre Històric -terme que es va inventar el govern Junyent- de Manresa en general. Fins llavors la idea al respecte era concentrar totes les delegacions del govern a la fàbrica dels Panyos. Tampoc no era una mala idea, la veritat. Recoder va adoptar el compromís d’estudiar amb interès i seriosament, la proposta que li va fer el govern de Manresa. I per què explico això?. Doncs perquè 11 anys després han començat les obres del que ha de ser la futura seu del Govern a Manresa. 20,6 milions d’euros, que es diu aviat. És d’aquells projectes que han de madurar, que no és fan d’un any a l’altre. Ni tampoc d’un mandat a un altre, i que a més a més necessita de la complicitat de tots els governs que van passant per la ciutat siguin del color que siguin. Aquests acostumen a ser els estratègics i importants. La Bonavista de Manresa -que agradarà o no, però molt millor que abans sí que és- n’és un exemple. Tots els ajuntaments que hi hagut des de la recuperació de la democràcia l’han feta possible. No és fàcil en un món on cada vegada exigim solucions ràpides i immediates. Si no ens entra angoixa. En aquest cas s’han alineat diverses circumstàncies. Creu Roja va deixar el seu local, després va fer fallida el bloc d’habitatges del costat i algú va rumiar que la seu del Govern es podia fer més gran si s’aprofitava tot plegat. I fins ara. Mentrestant la fàbrica dels Panyos, pobreta, continua soleta. Ja té 200 anys. Segurament alguna ment pensant d’alguna administració, entitat o empresa deu estar rumiant o li ha passat pel cap fer-hi alguna cosa. Com de fet ha passat amb Fàbrica Nova quan a algú se li va acudir fer-hi un nou campus de la UPC. Això sí, esperem que no hagin de passar 11 anys més per veure que hi fan alguna cosa.