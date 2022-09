Gestió (in)superable !

De tant en tant l’Ajuntament de Manresa és notícia per l’incompliment dels acords i compromisos adquirits. Algunes entitats ciutadanes ho han patit en el passat i en el present. A la informalitat cal afegir-hi l’enginy municipal per dissenyar «nyaps». Uns «nyaps» pels quals, un cop consumats, els ciutadans/es acabem pagant les conseqüències.

De tant en tant, des de les pàgines d’aquest diari es publiquen notícies que fan referència als retards en l’execució de projectes una vegada que ja s’han aprovat i pressupostat. Els retards impliquen canvis en el pressupost inicial i, per tant, el seu encariment final.

Uns darrers exemples: el Regió7 de l’1 de setembre publicava que «la futura seu del Govern a Manresa es retarda un any i passa de costar 12,5 a 20,6 milions d’euros». Això suposa un increment del 65%. El dia 6 el diari publicava que «les obres d’ampliació de la plaça de Sant Ignasi comencen amb dos anys de retard». L’endemà el dimecres 7, s’hi podia llegir «el trasllat de l’Oficina de Turisme a l’antiga Fonda Sant Antoni no s’ha fet i va per llarg». Bé, això només és un tast dels darrers dies però si consultem la hemeroteca podrem comprovar com n’hi ha uns quants de titulars periodístics d’aquest tipus.

Ara són actualitat dos grans projectes que caldrà seguir atentament el seu recorregut. Un projecte és el soterrament-desplaçament de l’estació Manresa Baixador dels FGC i la urbanització de l’entorn. Està previst iniciar les obres entre els anys 2023 i 2025 amb un pressupost d’entre 40 i 60 milions d’euros. Aquest projecte ha generat força rebuig des de diferents sectors socials manresans, econòmics i cívics. Un rebuig també de tècnics –entre ells el prestigiós geòleg manresà amb reconeixement internacional– que desaconsellen l’execució d’aquesta obra.

L’altre projecte és l’universitari a l’antic complex fabril de la Fàbrica Nova. En el dia d’avui es desconeix quan s’iniciaran les obres. De moment l’Ajuntament ja ha invertit 12 milions d’euros en l’adquisició del recinte. El cost estimat és de gairebé 26 milions d’euros (25.908.653 €) per a la rehabilitació dels edificis i gairebé 3 milions d’euros (2.840.000 €) per a l’obra nova. En global, un total d’uns 41 milions d’euros... de moment. Ambdós projectes al finalitzar l’obra ben segur que hauran incrementat considerablement el seu cost previst.

Per cert, així de passada, cal recordar les pífies que han acabat al jutjat i com l’Ajuntament s’hi ha lluït al perdre els litigis judicials. Com a mostra, algunes d’un passat no massa llunyà: el llarg plet del bloc de pisos de la plaça Bages que va finalitzar amb la indemnització de l’Ajuntament al denunciant; l’expropiació del solar desnivellat de les Saleses i que amb els interessos corresponents ha suposat una sagnia econòmica per a la ciutat.

I no podem oblidar altres operacions de l’Ajuntament amb uns resultats semblants als d’en Robert i les cabres: el cànon anual a la concessionària de l’Ateneu de les Bases; les aportacions econòmiques a l’empresa concessionària de la zona blava, etc. A la cartellera de l’Ajuntament els despropòsits continuen presents.