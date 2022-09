El tren d’un altre segle

Verificat.cat és un portal que s’autodefineix com «un equip de joves periodistes que treballem de manera independent per combatre la desinformació». Una de les publicacions fetes enguany vol rebatre el relat que els trens de la línia Manresa-Barcelona tarden el mateix ara que quan la línia es va posar en marxa, és a dir, fa més d’un segle i mig. El treball exposa que els temps de trajecte han variat notablement a la baixa si comparem els horaris actuals amb els de fa més de 150 anys. Recull els coneixements (i alguns documents horaris) de Joan Carles Salmeron, director de Terminus Centre d’Estudis del Transport, que afirma que fa un segle i mig (i en dècades posteriors) en aquest trajecte el temps «no va baixar d’1 hora i 42 minuts», que és el que trigava de Barcelona a Manresa el tren exprés en direcció a Madrid o Bilbao amb dues úniques parades a Terrassa i Sabadell. I que, d’altra banda, un tren equivalent als actuals tardava a l’entorn de dues hores.

Alhora, aporta amb dades d’hemeroteca que el primer viatge de tren entre Barcelona i Manresa sí que va trigar 80 minuts, igual que ara. Matisa, però, que aquell dia va tardar aquesta hora i vint minuts fent una única parada (a Terrassa) i que ara tarda un temps similars realitzant una vintena de parades intermèdies, amb el que això comporta d’intervals d’aturada i de no poder anar al que es coneix com una «velocitat llançada», és a dir, contínua. Actualment, segons els horaris de l’R4 de Rodalies, el viatge entre la plaça Catalunya i Manresa té una durada d’entre una hora i 18 minuts i una hora i 22 minuts, en funció del tren que s’agafi.

De tot plegat, certament, podem convenir que s’ha convertit en una certa llegenda urbana no ajustada a la realitat aquesta equiparació de temps entre els trajectes actuals i els de fa un segle i mig. Però les mateixes dades (i altres que es poden equiparar) no treuen volum a un greuge difícil d’explicar. Perquè costa d’entendre que, encara que fos amb una sola parada intermèdia, un tren (l’inaugural) de mitjan segle XIX fos capaç de cobrir el trajecte entre Barcelona i Manresa amb el mateix temps que ho fa un del segle XXI (malgrat que hi afegeixis parades). Com és inexplicable (en el sentit d’insultant), que en el mateix temps que un tren va de Manresa a Barcelona, n’hi hagi (d’alta velocitat) que connectin Barcelona i Saragossa (1 hora i 23 minuts). Equiparable o no, una hora i vint minuts per anar de Manresa a Barcelona és un temps d’un altre segle (passat), perquè del passat és el traçat d’una línia oberta fa un segle i mig. Potser les velocitats han canviat, en 150 anys, però continuem anant a pas de tortuga.