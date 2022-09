Ja s’ha acabat la pandèmia?

El 14 de setembre el director general de l’OMS ens ha transmès l’esperançadora notícia de què ja s’entreveu la fi de la pandèmia. El dia que es va fer aquest anunci, es van registrar 703.418 casos arreu del món, segons la web Our World in Data. Aquest elevat nombre de casos registrats és amb tota probabilitat molt inferior al real: fa mesos que a casa nostra s’ha rebut la indicació, àmpliament seguida, de no fer diagnòstic amb test en menors de 60 anys que no presentin algun factor de risc especial.

Aquest estiu hem rebut notícies de nous confinaments a la Xina, on aquest agost han reconegut 2.752 casos diaris, imposant altre cop estrictes confinaments. Poc s’ha publicitat d’altres països del voltant: Japó, amb un 81% de la població vacunada, ha experimentat el pitjor moment de la pandèmia, amb dies amb fins a 208.451 nous casos, i va arribar a finals d’agost amb més de 35.000 ingressats, més de 1.700 persones a l’UCI i més de 300 morts diaris. Tot i que al setembre la situació ha anat millorant, a mitjans de setembre hi tenen més de 20.000 persones hospitalitzades (més de 1.000 a les UCI). El dia de l’anunci de l’OMS els Estats Units tenia de més de 28.000 hospitalitzats –més de 3500 a l’UCI. En aquest context, el seu president declara el 19 de setembre que la Pandèmia ja s’ha acabat.

I a casa nostra? Al voltant del 10 de juliol es produí un ascens en les hospitalitzacions, fins a més de 10.000 diàries i ocupacions d’unes 500 UCI a tot l’Estat. Un cop d’ull al MoMo, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes, consultable a la web del Ministeri de Ciència i Innovació, que s’actualitza cada setmana, mostra un pic de mortalitat que ha superat el que vam patir aquest desembre, al vell mig de la famosa onada òmicron. Aquesta mortalitat es troba destacadament per sobre de l’esperada, comparant amb altres anys. En l’anàlisi, s’observa un excés global de més de 16.000 morts entre juliol i agost, de les que només unes 3.800 serien atribuïbles a la calor, segons el Ministeri. La comparativa de les dades dels dies d’onades de calor amb la gràfica de mortalitat permet constatar com les temperatures es van mantenir altes, però, per sort, els decessos van reduir-se. És prematur encara el fet de conèixer si són o no degudes a la covid, ja que no es disposa encara del detall de totes les causes de defunció, però temporalment coincidiren amb la del pic i posterior descens amb les hospitalitzacions.

El dia de l’anunci de la probable fi de la pandèmia tenim més de 2.300 persones hospitalitzades i més de 150 a les UCI de l’Estat, però les autoritats ja es plantegen la fi de la mascareta en els transports públics, tot i considerar també que segurament apareixerà alguna altra soca abans de la suposada fi.

Per tot plegat, alguns volem fer èmfasi en el fet que moltes hospitalitzacions es donen en persones no vacunades i que les morts es concentren en majors de 80 anys polimedicats. L’ús de pulsioxímetre els permetria detectar la hipoxèmia silent (disminució d’oxigen en sang no percebuda com a ofec), per consultar precoçment si la saturació d’oxigen descendeix fins al 96%. Les persones amb símptomes respiratoris farien bé d’abstenir-se de visitar els més ancians o els seus cuidadors. També seria prudent que aquesta població més pluripatològica portés FPP2 si han d’entrar en llocs concorreguts. Tot plegat, per minimitzar la possibilitat de participar d’aquestes estadístiques, abans que l’anunciada fi sigui realment efectiva. L’ús de mascareta els protegirà també d’altres virus com el de la grip, curiosament present aquests dies en major proporció que el SARS-CoV-2, només superat pel rinovirus, a casa nostra. Per estar ara al dia de la situació a Catalunya, podeu visitar https://sivic.salut.gencat.cat/.