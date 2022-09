On posem el parc solar

La manca d’una resposta catalana a la proliferació de projectes de grans parcs solars està portant els municipis a actuar al seu aire quan reben peticions de les empreses que busquen solars per implantar les instal·lacions. En general, les respostes busquen impedir que les plaques arribin als municipis. Ara, l’Ajuntament de Navàs, amb alcalde de la CUP i govern de coalició amb ERC, modifica el pla general per tal que dos terços del sòl que ara seria susceptible d’acollir parcs solars deixi de ser-ho. Navàs és un municipi molt ben situat al centre de Catalunya, amb un terme gran i molt sòl de característiques adients. Tanmateix, el poble es cura en salut i posa barreres per dir «a casa meva no». Que això ho faci un govern de la CUP i ERC resulta encara més significatiu. I mentrestant, Catalunya és a la cua d’un sector clau per frenar el canvi climàtic i abaratir l’electricitat. La política de campi qui pugui s’hauria d’acabar. Cal sòl per a parcs solars i per a molins, i n’hi ha molt on no farien cap mal, ni funcional ni estètic. A la regió central també. La Generalitat hauria d’ordenar el debat, definir espais adients al mapa, i assegurar que es pugui fer i es pugui fer bé.