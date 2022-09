Abocar a un sac foradat

En Peyu, el peculiar personatge televisiu d’humor absurd, tiba de notícies insòlites dels mitjans digitals per a les pautes de les seves gracietes abans del Telenotícies. Les converteix en minimonòlegs de resultat desigual. Jo i molts altres (amb el quasi emèrit Quim Monzó al capdavant de tots) mirem de trobar-ne altres d’aparença seriosa per treure’n el suc que s’esmuny d’una primera lectura ràpida o acrítica.

La meva d’aquesta setmana no ho pot ser més (de formal): a la Cerdanya, polítics de cadira flonja anuncien la creació d’una escola d’emprenedoria. Per denominació, destinada als emprenedors. Ho sigui, a aquells ciutadans que estan considerant crear la seva empresa. A partir d’aquí, veurem com la serietat inicial de l’anunci s’anirà esquerdant fins a constatar l’enèsima astracanada per dilapidar diners públics sense cap expectativa de retorn. A mode de símil, si volem fer una escola de futbol, caldria comptar amb futbolistes o en un centre de formació sanitària caldrien metges ensenyant. Ningú podrà discutir-me tals afirmacions. Però a la nova escola acabada d’anunciar no apareix cap emprenedor o empresari, entès com la seva crisàlide. Mentrestant, hi anuncien la implicació d’una caterva d’ens públics de tota mena. N’he comptat fins a nou. Ens atapeïts de treballadors públics i càrrecs (per tant a fora de la iniciativa privada): des del Consell Comarcal, fins al SOC, una conselleria de la Generalitat, un ministeri, la Diputació de Lleida, un institut de desenvolupament, Catalunya Emprèn, un ateneu cooperatiu i ves a saber qui més.

Traïts pel subconscient o bé perquè no tenen ni idea de les finalitats reals i finals que se’n deriven d’emprendre, anuncien els seus objectius: oferir-los- hi ajudes (subvencions) i accés a programes. Traduït significa que als que s’hi inscriguin, amb capacitats o sense, experiència o assessorament professional de debò, obtindran uns diners públics per arrencar, normalment una proposta modesta amb un únic lloc de treball. La resta de capital l’obtindran amb algun aval familiar o personal. En cas de fracassar (als cinc anys vuit de deu), haver emprès significarà endur-se una castanya grossa per a la seva autoestima i una llosa econòmica per a anys.

Com aquesta, iniciatives d’aquest tipus se’n fan arreu. Són còpies de mala qualitat i queden ensordides amb el temps. Ningú retrà comptes a posteriori dels resultats tangibles i comptables d’aquí a un parell d’anys. Com a màxim, llistaran les subvencions lliurades com si fossin els premis de la Grossa de Nadal. Diners de tots que, un cop gastats, no hauran ajudat a crear res potent ni de continuïtat. I els candidats a emprenedors, frustrats i fracassats, hauran vist i escoltat els funcionaris acompanyant-los durant una temporada. En veure’ls lluents, curulls i amb feina fixa tindran la revelació: voldran ser un d’ells. I, al proper curs, faran de professors venedors de les benaurances d’emprendre o dels seus auxiliars. Això sí, passant de puntetes a l’hora d’explicar el seu cas d’inanitat i amagant la seva renúncia.