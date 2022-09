atenció al transbord

La possibilitat que la línia de FGC obligui en el futur a fer transbord a Martorell per anar de Manresa a Barcelona va saltar dijous de les pàgines d’aquest diari, on se’n va parlar per primer cop, al ple municipal, on es va debatre una moció del PSC sobre el tema després que la Generalitat insistís que, en cas que aquesta possibilitat, inclosa en un informe, es fes realitat, seria només per a benefici dels veïns del Bages. El tema fa mesos que ronda i no sortim del mateix: si la possibilitat que calgui fer transbord consta en un informe és per alguna cosa, i si la Generalitat no desmenteix obertament aquesta possibilitat, també és per alguna cosa. És fàcil imaginar que la implantació del transbord porti aparellada alguna millora de velocitat –suprimint aturades entre Martorell i Barcelona– però això difícilment podria afectar tots els trens. De manera que és fàcil pensar que, a canvi de quatre trens millors amb transbord inclòs, tota la resta siguin pitjors per culpa del transbord. De transbord ja n’hi havia hagut. Llavors va suposar l’increment del nombre de trens. Ara no passaria. Ara, l’Ajuntament ha d’estar molt atent que no es perdi més del que es guanyi.