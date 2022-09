Cerca de fotografies d’un concert històric al Berguedà

Aquest mes de setembre fa 50 anys que en ple franquisme es va fer un recital del Lluís Llach a Guardiola de Berguedà amb un pavelló ple de gom a gom de gent vinguda d’arreu. A Guardiola feia uns mesos que havíem format un grup de música folk, Els Llenguts, format per deu components al davant dels quals hi havia el Ramon Orriols Pautas, el Ramonet, que coneixia el Lluís. I després d’anar a un concert del Raimon a Berga ens vam animar i atrevir-nos a fer un del Llach al nostre poble, fent nosaltres de «teloners».

Es van repartir programes i pòsters per les comarques del Berguedà, el Bages i el Ripollès i al pavelló s’hi van encabir unes 900 persones amb la guàrdia civil pendent de qualsevol incident. En el llibre Guardiola Canta, publicat l’any 2000 hi ha reproduït un programa del recital que guardava el Ramon i en el que curiosament només posava el dia (17), l’hora (6 de la tarda) i el preu únic de l’entrada (75 pessetes). Anàvem tant de bòlit que ningú va pensar a fer fotos i ara les trobem a faltar. Per això estem demanant en l’àmbit de poble, a les xarxes i ara ho fem extensiu a través d’aquest diari si algú en té. També interessen anècdotes i vivències d’aquell dia per fer memòria.

Des de fa uns mesos un grup de persones del poble interessats en la memòria històrica volem fer una web que reculli fets com aquest. D’aquí en va sortir la proposta de fer un acte al voltant dels 50 anys de l’últim tren el 2 de maig que va organitzar l’Associació de dones del poble. Qui tingui fotografies o anècdotes, les pot fer arribar a icostaamills5@gmail.com