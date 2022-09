La paraula «pobres d’esperit» es feia servir quasi sempre en llenguatge pejoratiu i la parauleta es traduïa com una persona massa ingènua i pusil·lànime. Era una manera de posar en’ vidència les «poques llums» i la manca d’embranzida per encarar una certa situació en la vida. I quina paradoxa més gran perquè el nostre Déu els proclama «benaurats» i feliços.

És que tenim un Déu boig? i que alguns qualifiquen d’una mica masoquista perquè gaudeix fent-nos patir i que permet que Llàtzer visqui feliç amb les engrunes que cauen de la taula ben parada del ric Epuló i que ell accepti les garrotades que li dona la vida amb resignació i esperança en el Déu en què creu.

Però la paràbola sols contraposa les dues cares d’una mateixa moneda. No és que el ric sigui el dolent de la pel·lícula i el pobre sigui l’únic virtuós pel fet de ser pobre, sinó que l’ensenyament és que entre Epuló, l’orgullós prepotent, i Llàtzer, «el pobre de Déu», hi ha un abisme que no podem travessar. I és cert que tenim un Déu superbò; però aquesta bondat té una excepció: quan un ésser humà és dur amb els altres éssers humans.

El «bé» que haurem fet als altres serà la nostra única clau i mesura que ens permetrà travessar el portal. La seva duresa és comparable a la del professor que adverteix l’alumne: «Si continues així tens el curs suspès», que evidencia que el qui provoca el suspens no és el professor sinó la ganduleria de l’alumne. Els «Epuló» ja s’han condemnat ells mateixos tancant-se a compartir amb els germans i els valors evangèlics i eterns que són absents de la seva vida. El que ens reclamaran seran els nostres incompliments de les benaurances.

Cal entendre que només hi ha una vida i que després de la mort només podrem respondre de la nostra manca d’estimació, de comunió i de solidaritat.

El circuit de la Vida té el seu origen i destí en Déu «el Pare». I el portal que ens cal travessar sols té una característica: Que no estigui tancat ni a un mateix ni als altres. Per tot això els veritables profetes són els pobres que cadascú es troba pel camí d’aquest món en què li toca viure. Per això els grans sants sempre se’ns presenten com a pobres que veuen en els més pobres que ells la bondat i el rostre de Déu. Tenim la seguretat que després de la mort ja no hi haurà els mercantilismes d’aquí.

Si Déu es va donar a la creu no va ser per tancar portes ni condemnar ningú sinó per obrir-les a la Vida que és Ell mateix.