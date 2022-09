La meitat de Santpedor diu no a les vaquetes, una festa que mai s’hauria de deixar perdre per la seva tradició de bastants anys i pel que significava per a la festa major, especialment per a la joventut.

Però aquest ajuntament, en el seu moment, va col·laborar perquè es perdés i dic va col·laborar perquè mai degué permetre que gent que portaven poc temps al poble, acabessin amb el que la joventut gaudia durant la festa major, i menys entre els animalistes perquè en el fons no tenen raó. Mai es va maltractar als animals i no obstant això, no es preocupen del fastigós que està el poble, a causa dels excrements de gossos i coloms. A la joventut li han donat una garrotada i espero que aquests el tinguin en compte quan arribin les eleccions municipals i sàpiguen castigar els qui en el seu moment no van voler rebutjar la petició de gent que només dormen al poble i sense participar en res en ell.