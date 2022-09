Aquesta casa és una ruïna

Potser ha arribat el moment de canviar els codis: oblidem-nos de les dues Espanyes dividides entre dreta i esquerra; ja sé que això també existeix, però la separació de veritat es marca entre rics i pobres. El periodista Javier Ruiz acaba de guanyar el premi Espasa amb un assaig titulat Edificio España: el peligro de la desigualdad, en què esprem la metàfora del país com una comunitat de veïns. I les dades que aporta són aterridores; també esclaridores. El 20% de la població viu al soterrani d’aquest edifici i els seus ingressos amb prou feines arriben, en el millor dels casos, a 15.000 euros anuals. Els habitants de l’àtic, en canvi, disposen d’una forquilla d’entre 48.000 i gairebé 300.000. Però és que, a més, l’ascensor –social– de la casa fa temps que no funciona. O sigui, que si neixes al soterrani tindràs molt complicat arribar als pisos més alts.

Aquesta mateixa setmana s’ha publicat un estudi que ho confirma: un nen de 9 anys de família rica, dels de l’àtic, treu gairebé dos cursos d’avantatge a un altre que visqui al soterrani. No hi ha cap discurs pompós sobre esforç i meritocràcia que pugui dissimular aquesta bretxa. Potser per això, en alguns dels barris més pobres d’Espanya, tres de cada quatre electors ja no voten; i en els més acabalats s’hi inverteix la tendència: voten tres de cada quatre.

Les conseqüències polítiques i socials d’aquest pervers mapa econòmic crec que expliquen, almenys en part, la crisi existencial de les democràcies: massa cadàvers en el camí. Per tant, no semblaria forassenyat plantejar una reforma fiscal perquè els que més tenen, més contribueixin. Però molts de l’àtic no ho volen, alguns fins i tot diuen que això és de comunistes bolivarians. Ni tampoc ho volen els megarics, és clar, ells juguen a la seva pròpia lliga. Així s’entén que un personatge com el rei tardà, Carles III, pugui permetre’s el luxe d’heretar una fortuna de 400 milions i no pagar ni una lliura d’impostos.

Definitivament, aquesta casa –aquest món– és una ruïna. Per no dir una merda.