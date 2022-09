Hauries d’haver-ho fet

Hem vist que, en anglès, es poden traduir, de dues maneres les oracions condicionals que contenen la perífrasi haver de: per exemple, hauries de fer-ho es tradueix per You would have to do it, quan el sentit és condicional (p.e.:... si fos el cas) i per You should do it si es tracta d’un consell. Podem dir que el gir «hauria de + infinitiu» es tradueix sempre per «should+infinitiu», excepte en el context del segon condicional, quan es tradueix per «would have to + infinitiu». Observem que en el primer condicional volem should. Exemples:

1r condicional (consell): Si vols un bon lloc, hauries d’anar-hi d’hora = If you want a good place, you should go early.

2n condicional (cas hipotètic): Si volguessis un bon lloc, hauries d’anar-hi d’hora = If you wanted a good place, you would have to go early.

I en el passat: (consell massa tard): Hauríem d’haver-hi anat més d’hora = We should have gone earlier.

(hipòtesi no complert): Hauríem hagut d’anar-hi més d’hora = We would have had to go earlier.