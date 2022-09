Menys cotxes, més salut

Famílies de les escoles manresanes Ítaca, Puigberenguer i Les Bases han aconseguit el suport de 27 centres escolars, associacions de famílies, entitats i partits polítics que s’ha materialitzat en una proposició, defensada per elles mateixes al ple municipal fent ús del reglament de participació ciutadana, que va ser aprovada per unanimitat i que preveu un conjunt de mesures pensades per revertir un model urbà predominant que prioritza la mobilitat en vehicle privat. Per repensar-lo i plantejar alternatives han començat pel començament posant en el punt de mira els entorns dels centres educatius i centrant-se en els alumnes que ara es formen per tenir més endavant a les seves mans el futur. La proposició planteja prioritzar la mobilitat de vianants i ciclistes; limitar l’aparcament i pacificar el trànsit als carrers de l’entorn i, molt especialment, al voltant de les entrades als centres i substituir o modificar les zones d’aparcament que es trobin dins el recinte escolar per àrees d’estada i de joc. Ara, són els polítics que la van aprovar els que l’hauran de convertir en realitat.