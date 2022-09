Trens caragol i voluntat política

Per anar de Manresa a Barcelona en transport públic es poden utilitzar dues menes de caragols: els caragobusos i els caragotrens. Els primers, tot i que utilitzen l’autopista, triguen a l’entorn d’una hora i mitja per assolir el centre de la capital. En els segons distingim dues categories: els mandrosos i els adormits. Els més ràpids són els mandrosos, operats per Renfe, que «només» destinen una hora i quart al trajecte, el que significa una velocitat global per sota dels 60 km/h. I com és que triguen tant? Doncs perquè entre Terrassa i Barcelona fan una quinzena de parades (els adormits en fan vint i per això encara triguen més). I per què fan tantes parades? Doncs perquè entre Terrassa i Barcelona el servei està concebut de manera que tots els trens s’aturen a totes les estacions. I n’hi ha un munt, perquè les xarxes de rodalies busquen deixar els passatgers a prop de casa. En conseqüència, el tren de Manresa fa, entre d’altres, dues parades a Terrassa, tres a Sabadell, tres a Montcada i quatre a Barcelona abans d’arribar a Plaça Catalunya. Què passaria si fes com l’autobús i anés de dret de Manresa a Barcelona sense cap aturada intermèdia? Doncs que s’estalviaria molts minuts. Per què no existeix cap circulació d’aquestes característiques? Perquè caldria suprimir o aturar algun dels trens de Terrassa per deixar passar el «ràpid» de Manresa, i això molestaria els usuaris del Vallès Occidental. Com que l’esmentada comarca aporta moltíssims més viatgers que Manresa, per a Renfe la decisió és clara. Per fer front a aquests raonaments existeix una cosa que s’anomena política. Això sí, per bellugar-la cal voluntat. Voluntat política. La Generalitat té les competències per dir a Renfe que modifiqui uns horaris determinats, i negociar amb ella si li reclama compensacions. I l’Ajuntament té la capacitat i l’obligació de pressionar, pressionar i no deixar de pressionar la Generalitat perquè faci la seva feina. I queixar-se de Madrid, que s’ho mereix, però no quedar-se en això.