Catalunya plena de feixistes?

L’habitual a Itàlia és que governin les dretes. N’eren els papes i els prínceps abans de la unificació i van ser-ne la majoria de primers ministres del Regne d’Itàlia (1861-1946), del qual va formar part la dictadura feixista de Benito Mussolini a partir del 1922. Després de la Segona Guerra Mundial va arribar la Democràcia Cristiana per instal·lar-se al Govern de la nova república i no abandonar-lo fins al cap de quaranta-vuit anys; en els mínims períodes que el president no era seu, hi tenia una força determinant. Quan va desaparèixer pels escàndols de corrupció va arribar Silvio Berlusconi, que en tres etapes va sumar nou anys de presidència, i tres més remenant les cireres al darrera. A partir del 1996 la socialdemocràcia va plantar cara, però es va deixatar tota sola, situació en la que encara es troba, amb les dues principals forces del vot d’esquerres, el Partit Democràtic i el Moviment 5 Estrelles, incapaces de presentar-se juntes en un sistema electoral que afavoreix les coalicions. Dreta unida, esquerra dividida: és una vella cançó europea. Que les dretes sumin prop del 45% del vot no és estrany a la península italiana; la novetat és que la coalició estigui encapçalada per un partit assenyalat com a neofeixista, malgrat que la seva líder tanqui els mítings amb el crit de «visca el centre-dreta!». Giorgia Meloni ha passat de zero a cent perquè els altres dos partits de la dreta, els de Salvini i Berlusconi, han participat en el govern d’unitat nacional creat per a la gestió de la crisi i l’«italià emprenyat» els ha dit «a fanculo!» amb tota la resta. Torna el feixisme? El terme històric descriu una dictadura de partit únic, multituds uniformades i escamots violents. No és el que desitja la majoria de votants de dretes, però sí que els agrada una música d’exaltació nacional, moral tradicional, família clàssica, ordre i progrés, menys impostos, frenar la immigració, i «els pobres, que treballin». Si tots els que pensen així són feixistes, Catalunya n’és plena.