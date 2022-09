El més clar de l’«Acord de claredat»

Pere Aragonès va treure ahir a passejar la «Llei de claredat» canadenca com a precedent d’un «Acord de claredat» català per aconseguir un referèndum vinculant. Cadascú és molt lliure d’invocar les referències que li sembli, i el cas del Quebec amb Canadà és una fixació del nostre sobiranisme, però (com va dir un president espanyol sobre un altre tema) les dues realitats són «distintes i distants». Començant pel fet que aquella llei afirma en el seu preàmbul: «El govern de qualsevol província del Canadà té dret a consultar la seva població per referèndum sobre qualsevol qüestió i té dret a formular la redacció de la pregunta». En canvi, la constitució espanyola estableix que els referèndums són competència exclusiva de l’Estat, i una llei orgànica determina que el Govern, a proposta del seu president, ha d’autoritzar qualsevol consulta que se celebri, sobre qualsevol tema, a qualsevol lloc. L’abril del 2014 una delegació del Parlament va anar al Congrés de Diputats a demanar la cessió de la competència a la Generalitat, i la votació va ser tant humiliant (299 diputats en contra, 47 a favor) que ningú més no en va tornar a parlar. El missatge era inequívoc: vostès volen exercir l’autodeterminació per arribar a la independència, i això no pot ser. Ara el president Aragonès proposa aplegar el màxim de suports possible, a Catalunya i al món, per anar a Madrid a pactar una consulta vinculant, i les probabilitats d’èxit són les mateixes. Toparà amb la convicció que el mapa d’Espanya el decideixen tots els espanyols com a dipositaris conjunts de la sobirania nacional (articles 1 i 2 de la constitució). Com que el president no és cap ximple, sap que aquest serà el resultat, però compta que el procés de converses, comissions, estudis, taules i acció exterior per articular i vendre l’«Acord de claredat» demanarà un temps extens, que utilitzarà per rebatre a qui digui que no es fan coses i que no s’avança cap a la següent etapa del llarg camí.