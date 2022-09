Construint el Baxi

El Baxi Manresa estrena avui la nova temporada, a casa, contra el Tenerife, amb les incerteses que ha de superar cada any en començar el curs. L’equip funciona a base de pescar jugadors poc cotitzats i treure’ls rendiment, cosa que fa que els fitxin equips més grans i que calgui tornar a començar l’any següent. Per això, a hores d’ara l’equip està per fer i la qualitat de les peces disponibles és encara un misteri. I a més, les lesions estan delmant els efectius. Per tant, es poden treure poques conclusions del vist a la pretemporada i a la Lliga Catalana, i també serà provisional tot el que es veurà avui en el partit d’estrena. La part més madura de l’afició, la que té més consciència de que mantenir un equip a l’ACB amb el potencial del Bages és un petit miracle anual, sap que toca tenir paciència. Després de l’extraordinari resultat de la temporada passada, el llistó està molt amunt. I és bo que sigui així. El Manresa hauria d’aspirar a no mirar avall amb angúnia, sinó a mirar amunt amb il·lusió. Cal confiar que aquesta temporada els aficionats, la ciutat i tota la comarca puguin tornar a fer-ho.