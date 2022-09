Punyalades als nostres barris vells

El tancament de la botiga de fotografia Luigi, al carrer Major de Berga, és una punyalada més a les persones que hem conegut aquest centre comercial i residencial quan era ple de vitalitat. El debat dels barris vells o centres històrics s’ha instal·lat a la capital del Berguedà en aquests darrers temps, però el que hi passa no deixa de ser la rèplica del que hem vist i veiem a molts pobles i ciutats del nostre país. Els discursos de com fer front a l’agonia de molts dels carrers històrics massa sovint són simplistes. Uns, a capitals, com Barcelona, posen molt al focus a la gentrificació; en ciutats, com Manresa, algun col·lectiu també va voler assumir aquest argumentari, però va punxar. La realitat és molt més complexa.

A Manresa, s’ha presentat un nou pla per al Centre Històric, ben plantejat, però com passa des que fa anys es van acabar els recursos del Pla de Barris de Catalunya, sense compromisos pressupostaris a curt, mitjà i llarg termini. Ningú no pot pretendre miracles, ni a Manresa, ni a Berga, ni a Súria, ni a Sallent, ni a Balaguer, ni... Per revertir la decadència, l’estat, la Generalitat i els ajuntaments han de posar diners sobre la taula per aconseguir, en primer lloc, frenar la fugida de moltes famílies d’habitatges vells, que necessiten inversions importants per fer-los mínimament atractius. Si als nostres barris vells hi ha vida real, indiscutiblement, hi haurà comerç de proximitat. La majoria de famílies amb un mínim poder adquisitiu han fugit dels barris vells en benefici s’han planificat i desenvolupat eixamples on els pisos són més habitables. Per tant, en detriment, dels nuclis històrics. És evident que, a l’urbanisme, ha part d’urbanistes, li calen sociòlegs, antropòlegs, psicòlegs socials i altres professionals capaços d’interpretar els municipis més enllà d’una bona cartografia. A més a més, la cultura del que ara se’n diu emprenedoria per muntar o mantenir botigues i negocis va a la baixa. La suma de tots aquests condicionants, i d’altres, ens situa en la tempesta perfecta.

A Tortosa fa uns anys ja van saber, en primera persona, que col·locar al rovell de l’ou del barri vell, les noves i modernes oficines de la delegació del Govern a les Terres de l’Ebre no era cap motor de transformació. Funcionaris amunt i avall els dies laborables, alguns bars que han incrementat la facturació i poca cosa més. Lleida també ha fet maniobres, però fan falta dits per comptar els carrers plens d’habitatges indignes, on s’hi concentren persones i famílies immigrants incapaces de fer front als preus que costa un pis amb uns serveis i condicions pròpies del segle XXI. I, així, podríem seguir.

A nivell d’estat, van inventar-se el concepte de la «España Vaciada» per definir pobles s’han quedat amb la pell i els ossos, sense músculs. Cada vegada més famílies constaten que és possible viure, amb qualitat de vida, més enllà de les grans ciutats. A Catalunya, s’experimenta amb força èxit un moviment de repoblació de zones rurals. La pandèmia hi ha ajudat, però la necessitat de trobar noves formes i llocs per viure ja s’estava coent de temps enrere. Els nostres barris antics i centres històrics, plens d’encants i atractius, necessiten repoblar-se. Poc es podrà fer sense habitatges dignes.