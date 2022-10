Persones amb mobilitat reduïda i el transbordament a Martorell

Què no seria cap «drama» haver de transbordar a Martorell per arribar a Barcelona, agafant els FGC a Manresa? Cap drama potser no, però és clar, un obstacle més i una incomoditat sí que ho serà!

Potser no han pensat en la gent gran, en les persones amb problemes de mobilitat, en els pares amb els cotxets amb nens, etc.? No tothom serà gent jove i sana que pot i vol canviar de tren sense dificultat! Per no parlar del fet que, des de Manresa, la gent gran, discapacitats, pares amb nens, etc., que veníem asseguts, ja no ens podrem asseure en canviar de tren a Martorell!

Sona egoista voler fer el viatge asseguda? És un viatge llarg, des de Manresa, i si la salut no acompanya... Per què primer, allí a Martorell ja hi haurà gent esperant, i el tren ja s’omplirà, i què faran les persones que van en cadira de rodes?

Quan el tren va ple de gent, a les hores punta, ja els costa entrar-hi, bàsicament perquè no hi ha espai... Ho han pensat?

Saben el que és baixar i pujar a dos trens, en comptes d’un?, i segon, tota la gent més «ràpida» que baixi del tren a Martorell i vagi cap al segon tren, agafarà els seients.

I dono fe que sovint, tot i anar amb bastó, haig d’anar dreta, i esperar que el tren es buidi, perquè ningú no s’aixeca ni dels seients reservats. Molts cops sí que em cedeixen el seient, i ben agraïda que estic, però altres vegades no.

A banda que, com de malament va la RENFE, ara sovint agafem els catalans, per arribar puntuals a Barcelona, tot i que els FGC ara NO són de franc com la Renfe, i que amb la T-casual només tenim un 30% de descompte, ja que, a més, els FGC no tenen «targeta daurada» pels discapacitats, i tot i així, per puntualitat, comoditat i seguretat, i manca d’incidències, preferim agafar els «ferrocatas» directes de Manresa a Barcelona.

Si ens posessin un transbordament ens «destrossen» el viatge, perquè alguns no estem per fer aquests canvis de trens, de debò! Ni que ens assegurin que es trigarà menys temps! No, gràcies!

Els qui han «pensat» aquest transbordament no pensen gens ni mica en tots aquells que no ens podem moure amb facilitat... Millorin el servei que ja tenim, i si us plau, no ens facin fer canvis de tren!