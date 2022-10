Taxis de nit a Manresa

El servei d’atenció telefònica dels taxis de Manresa no funciona. Aquest és un problema sobretot a la nit, on costa molt de trobar-ne. Hi ha el 93 874 40 00 que, si hi truques a partir de les 22-23 h, no contesten. Des d’aquest setembre que la centraleta és a Colòmbia i qui respon no identifica els llocs de la ciutat. A banda que, durant el dia, pots haver d’esperar mitja hora per tenir un taxi. L’altra centraleta de Manresa, la del 93 877 08 77, implica que si truques a partir de la 1 de la nit no tens taxi. Aquest problema jo l’he començat a notar amb força en el darrer mig any. Una nit de juliol vaig estar mitja hora amb el fil musical i ningú no em va acabar agafant el telèfon. El meu dubte és: la qüestió són les centraletes o que no hi ha cotxes? Diria que només hi ha un taxi per tota la ciutat de Manresa en tota la nit. Quan s’arreglarà aquest punt? Haurem d’esperar que vingui Uber a la ciutat?