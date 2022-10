Vida als rius

Els rius i rieres catalans en general, i els de la regió central en particular, han tingut un nivell d’utilització i d’explotació per a usos industrials i agrícoles absolutament intensiu. Per obtenir-ne força per generar electricitat, o per treure’n cabal per a reg, s’han construït als rius rescloses i murs de tot tipus que, en moltíssims casos, tenien funcions que ja han desaparegut. La fàbrica ha estat enderrocada i el camp ja no és de regadiu, però la resclosa o el mur continuen allà, com si fos brossa abandonada. I mentre l’aigua ha anat guanyant qualitat gràcies a les depuradores, aquests obstacles han continuat durant dècades obstaculitzant inútilment els moviments de la fauna. Ahir, a Manresa, amb una modesta inversió de 3.500 euros, l’Ajuntament va enderrocar una resclosa a la riera de Rajadell per restituir el pas tallat. Cal celebrar l’obra i cal celebrar, sobretot, que algú recordi que als rius (si més no, als prou nets) hi ha peixos que s’han de poder moure per poder subsistir, i que topen constantment amb obstacles absurds. Com al mar, la fauna que no veiem no existeix. Qui pateixi pel bosc, hauria de fer-ho pel que hi ha amagat a dins dels rius. No acostuma a passar.