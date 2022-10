Bullying i mobbing són dos manlleus de l’anglès que descriuen dos tipus d’assetjament. En català, bullying és conegut com a assetjament escolar, mentre que mobbing es defineix com a assetjament psicològic. Signifiquen el mateix en anglès?

Una persona que és cruel o prepotent amb les persones més febles es diu un bully. El verb bully vol dir intimidar i es pot fer servir en contextos no escolars; ex.: Pep was being bullied by l’Albert = L’Albert intimidava en Pep; Big companies can bully their suppliers into lowering prices = Les empreses grans poden intimidar els seus proveïdors perquè redueixin els preus.

Una turba de xusma es diu mob i el verb mob vol dir apinyar-se (al voltant d’algú); ex.: His fans were mobbing him = Els seus fans se li apinyaven. Quan el mot mobbing significa la intimidació d’algú per un grup, es fa servir sempre com a nom: ex.: She was a victim of mobbing; Her coworkers engaged in mobbing (no: «Her coworkers mobbed/were mobbing her»).