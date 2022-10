Productors de casa

Una vintena de productors i elaboradors del Bages i de comarques de l’entorn van apropar els seus productes als restauradors en una trobada que ha tingut lloc aquesta setmana als horts de Sant Benet. Es tractava de la tercera trobada entre els dos sectors, impulsada per l’entitat Bages Impuls i Proper, amb l’objectiu de fomentar el contacte entre els diferents professionals, en aquesta ocasió centrada sobretot en els productes de l’horta. Els productors coincidien a valorar aquestes iniciatives com una gran oportunitat per explicar als cuiners de la zona els avantatges de comprar productes de proximitat, alhora que subratllaven que encara hi ha molta feina per fer perquè, deien, molts restauradors desconeixen els productes que s’elaboren al territori. Sigui com sigui, d’experiències com aquesta se’n pot extreure, almenys, una triple constatació. La primera, que hi ha una xarxa de productors de proximitat prou àmplia i interessant. La segona, que fan falta iniciatives com aquesta i més. I la tercera, que hi ha molt camí per progressar, però que només es podrà recórrer amb el compromís i l’esforç real de tothom.