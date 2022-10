Adeu al Palau Firal

El Palau Firal va ser concebut i construït per allotjar l’ExpoBages i amb la idea que es podria anar convertint en un recinte expositiu per a activitats empresarials que projectés Manresa com un pol firal important. Durant un temps s’hi van anar desenvolupant activitats relacionades amb la neu, els casaments, la salut i, fins i tot, el lleure nadalenc per a infants. Però el model firal que representava el palau manresà s’ha anat morint, i tot el que s’hi havia anat fent s’ha anat desfent. El toc de gràcia li va donar l’Expo, que va tornar al Passeig, d’on havia sortit. Ara se’n va l’Ecoviure, que hi mantindrà les activitats de tipus professional però que també porta al Passeig l’exposició que pretén captar les mirades de públic en general. Amb la deserció de l’Ecoviure el rol firal de l’edifici gairebé es pot donar per acabat. Això no vol dir que no tingui altres utilitats. En té. Ben recentment, ha tingut un ús ben important com a espai de vacunació. Tanmateix, cal lamentar que sembla que a Manresa no es pot fer res si no és al Passeig, i que aquell artefacte arquitectònic no fos una eina més versàtil i de més qualitat que pogués fer, ara, més servei.