Benvinguts a pagès cada dia

Aquest cap de setmana han coincidit al territori dos esdeveniments que posen en valor la producció agroalimentària de casa nostra i ens acosten els productors i la venda de proximitat. D’una banda, s’ha celebrat la festa Benvinguts a Pagès, amb la participació d’explotacions, restaurants i allotjaments de la Catalunya Central i, de l’altra, la vint-i-setena edició de la Festa de la Verema del Bages, que va viure la jornada central diumenge a Artés, on els cellers que formen part de la DO Pla de Bages van ensenyar múscul. Són dues cites per reivindicar la importància del sector primari i la qualitat dels productes agroalimentaris produïts a casa nostra.

La pandèmia de la covid-19 ens va fer valorar més que mai la importància del producte local, però fan falta esdeveniments com els d’aquest cap setmana per recordar-nos-la. Apropar el món de la pagesia a la ciutadania com fa la festa del Benvinguts a pagès, que durant dos dies ha obert les portes de 160 explotacions agroalimentàries i ha reunit 34.000 persones a tot Catalunya, és molt més que un parell de jornades lúdiques per ensenyar-nos com es fan els productes i com treballen els pagesos. Ara, cal que conèixer els productors i descobrir d’on ve allò que mengem cada dia no sigui només la diversió d’un dia, sinó que serveixi per crear consumidors convençuts i per fidelitzar nous públics.

El mateix podem dir de la Festa de la Verema, un excel·lent aparador dels vins de la DO Pla de Bages, un sector en creixement i que compta ja amb 15 cellers i altres petits elaboradors. El mateixos productors destacaven aquest diumenge que en els darrers anys el sector ha guanyat pes i visibilitat arreu de Catalunya, però asseguraven també que encara queda camí per recórrer a l’hora de posicionar-se com una referència dins el sector vitivinícola i guanyar presència en els comerços i les cartes dels restaurants de la comarca i de fora.

Per tant, es tracta que no només tastem i comprem els productes de la terra (siguin formatges, olis, vins o tomàquets) quan se celebren els esdeveniments que els promocionen, sinó que creguem realment en l’oferta de quilòmetre zero i omplin els nostres rebosts i taules cada dia. I si, a més, apostem pel gastroturisme i l’enoturisme, amb restaurants de proximitat i allotjaments rurals, promourem l’arrelament al territori. Només així, predicant amb l’exemple, farem grans els nostres petits productes i que el Benvinguts a pagès sigui cada dia.