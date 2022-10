Fred a fora, humiliació a dins

Els estatuts de Junts per Catalunya demanen sis mesos d’afiliació per votar en les consultes internes. Si no fos per això, potser centenars de militants d’ERC s’estarien apuntant a la formació de Borràs i Turull per votar que no a la pregunta: «Vol que JxCat continuï formant part de l’actual Govern de la Generalitat»? No, no ho volen. Si depèn d’ells, catifa al camí que mena els consellers juntistes a la porta del carrer. I no són només les bases; Turull l’encerta quan diu que «ens estan empenyent cap a fora», i el fet mateix de dir-ho és un argument a favor de marxar. En la compareixença d’ahir a la tarda va esforçar-se en demostrar que les seves demandes eren raonables i, per tant, la intransigència presidencial no ho era gens; aquest és un altre motiu, i poderós, per triar el cop de porta. Si no els hi volen, què fan allà en aquella casa?

La resposta en clau de reflexió política i ideològica és que estar a dins del Govern facilita eines per avançar cap a la independència que no es troben a fora. La resposta cínica és que a fora del Govern fa molt de fred i a dins s’hi està més calent i et posen un plat a taula tres cops al dia. Sigui des d’una perspectiva o des de l’altra, hi ha raons per continuar formant part de l’executiu. La gran raó per marxar-ne és que fer com si no hagués passat res equival a una gran baixada de pantalons, i a ningú no li agrada anar amb la corretja als turmells, una situació que convida a la burla, a banda de ser incòmode i procliu a l’entrebancada. Si s’empassen aquesta humiliació, quines altres els encolomaran impunement? La política és una activitat social que té per objecte aconseguir i mantenir posicions de poder a les institucions de govern. Quan en tens, la decisió de renunciar-hi només té sentit si el preu de continuar és tant alt que posa en perill les expectatives de futur. Una manera raonable d’encarar la consulta interna de JxCat és preguntar-se: «marxar ens ajudarà a tornar aviat i amb més força?» Però segur que en la resposta hi pesarà força el factor anímic.