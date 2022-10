La covid en dades

La pandèmia no s’ha acabat. Està vivíssima a molts punts del mon i, a Catalunya, manté un nombre de casos significatius. Entrada la tardor, podria produir-se un nou increment. Tanmateix, si ens cenyim a les dades d’ara mateix podem afirmar que el procés de transformació de la covid en una malaltia ordinària està fermament consolidat. El nombre d’ingressats ens diu que la immunització generada per les vacunes i per la protecció natural després de les infeccions ha funcionat. A Manresa, el coneixement que hem tingut de l’evolució de la malaltia ha estat detallat i precís gràcies a Althaia i a Sant Andreu, que han atès durant tota la pandèmia la demanda de dades d’aquest diari. Els ciutadans de la regió central ha tingut més i millor informació que els d’altres territoris. Ara, després de 636 morts i uns cinc mil ingressats el seguiment de l’epidèmia, que havia estat diari i després setmanal, serà mensual. El gràfic que avui publiquem és un resum extraordinari de la magnitud de la tragèdia. És el resultat de dos anys i set mesos de feina metòdica i de devoció per la precisió. Confiem que, ben aviat, no calgui actualitzar-lo ni tan sols mensualment.