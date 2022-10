Voluntariat gran, Gran voluntariat!

El divendres 30 de setembre, vigília del Dia Internacional de les Persones Grans, a Manresa va haver-hi dos significatius actes relacionats amb la data. Al matí, 20 jubilats i jubilades en representació de la «Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran» van registrar a l’oficina d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat, dues instàncies acompanyades per 1.800 signatures i l’adhesió de 22 entitats manresanes adreçades al Departament de Drets Socials i al Gabinet de Presidència sol·licitant amb caràcter d’urgència la construcció de la nova residència pública a Manresa. Una petició totalment justificada degut al greu dèficit de places públiques que hi ha a la ciutat. La Generalitat segons per a quins projectes disposa de dotzenes de milions d’euros per invertir a Manresa, però per una inversió social tan necessària com és la residència pública no disposa dels 8 milions per construir-la.

Al capvespre del mateix dia 30, a l’auditori de la Plana de l’Om, va tenir lloc el lliurament del 8è Premi del Consell Municipal de la Gent Gran de Manresa. Enguany el premi s’ha concedit a Joaquín Vizcaíno que va morir el passat 23 de juliol. Un merescut reconeixement a la seva trajectòria cívica i social. El Vizcaíno del Xup, tal com se’l coneixia, un activista social honest, compromès i solidari. Un dels molts voluntaris i voluntàries que sortosament hi ha a la ciutat.

Manresa té un ric teixit associatiu en diferents àmbits com són l’esportiu, el cultural, l’assistencial, el veïnal, el musical, el teatral, el solidari, el juvenil... i també de les persones grans. Actualment, hi ha força entitats i casals implicats en les persones grans. Uns espais on es promou l’envelliment actiu amb activitats diverses. Un punt de trobada per relacionar-se, conviure, gaudir i aprendre. El programa d’activitats que s’hi ofereixen és ampli i variat: activitats físiques, musicals, artístiques, manuals, de formació, culturals,... i també de lleure com els balls, les excursions, etc. La finalitat de tot plegat és poder envellir amb dignitat.

A la vellesa participar en activitats és molt important, ja que proporciona múltiples beneficis, tant físics com psíquics. La socialització i la participació evita l’aïllament, la solitud i fomenta noves amistats. El treball en xarxa entre les entitats enriqueix a la col·lectivitat.

Per aconseguir unes entitats vives i actives es necessiten moltes persones disposades a treballar desinteressadament. Persones voluntàries amb valors altruistes. Les voluntàries i els voluntaris no esperen (ni desitgen) cap retribució, la seva recompensa és la satisfacció d’ajudar al proïsme. El voluntariat és una eina imprescindible per al bon funcionament del complex engranatge social. En definitiva, un valuós patrimoni de la societat.

A Manresa les entitats de les persones grans generen moltes activitats de les quals se’n beneficien centenars de ciutadans/es. Activitats que són possibles gràcies a la dedicació i l’esforç del voluntariat. Voluntàries i voluntaris grans i alhora grans voluntaris i voluntàries!